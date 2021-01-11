Сторона избитого Широковым арбитра сегодня подаст жалобу на решение суда

Адвокат Александр Островский, вместе с Артуром Рамазановым представляющий интересы арбитра Никиты Данченкова, рассказал, что сегодня, 11 января, подаст жалобу на решение суда по делу экс-полузащитника сборной России Романа Широкова. Суд признал бывшего футболиста виновным и обязал его выплатить Данченкову компенсацию 100 тыс. рублей, а также приговорил к 100 часам обязательных работ.

«Сегодня будем подавать жалобу в вышестоящий районный суд. Её в любом случае примут, дальше должны назначить слушание. Мы не согласны с наказанием, а размер компенсации — это хвост. Считаем, что Широков получил необоснованно мягкое наказание.



Будем бороться по двум направлениям: по статье, которая вменена Широкову, должно быть более серьёзное наказание, а второе — переквалификация статьи на покушение на убийство или нанесение тяжких телесных повреждений из хулиганских побуждений. Роман не ограничился одним ударом в голову, замахнулся и второй раз. Если бы Горчиханов его не оттолкнул, может, Никита уже был бы похоронен», — сказал Островский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Видео нападения Широкова на Данченко: