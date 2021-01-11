Футболисты «Милана» Тонали и Браим Диас избежали серьёзных повреждений

Полузащитник «Милана» Сандро Тонали и нападающий Браим Диас, по всей видимости, смогут принять участие уже в следующем матче команды. Оба игрока получили повреждения в матче 18-го тура Серии А с «Торино» (2:0). Но футболисты в итоге тренировались в общей группе перед очередным поединком «Милана», сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

Ранее восстановился и форвард «Милана» Златан Ибрагимович. Нападающий впервые с 22 ноября вышел на поле в матче с туринским клубом. Правда, шведский форвард появился лишь в концовке.

Очередной матч «Милан» проведёт завтра, 12 января. В 1/8 финала Кубка Италии «россонери» сыграют с «Торино».

«Милан» в 17 матчах набрал 40 очков и лидирует в чемпионате Италии. «Торино» (12) располагается на 19-м месте.