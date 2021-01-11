Футболисты «Милана» Тонали и Браим Диас избежали серьёзных повреждений
Полузащитник «Милана» Сандро Тонали и нападающий Браим Диас, по всей видимости, смогут принять участие уже в следующем матче команды. Оба игрока получили повреждения в матче 18-го тура Серии А с «Торино» (2:0). Но футболисты в итоге тренировались в общей группе перед очередным поединком «Милана», сообщает журналист Джанлука ди Марцио.
Ранее восстановился и форвард «Милана» Златан Ибрагимович. Нападающий впервые с 22 ноября вышел на поле в матче с туринским клубом. Правда, шведский форвард появился лишь в концовке.
Очередной матч «Милан» проведёт завтра, 12 января. В 1/8 финала Кубка Италии «россонери» сыграют с «Торино».
«Милан» в 17 матчах набрал 40 очков и лидирует в чемпионате Италии. «Торино» (12) располагается на 19-м месте.
«Милан» обыграл «Торино», Ибрагимович сыграл впервые с ноября
Рекомендуем вам
- 11 января 2021
-
19:19
-
19:13
-
19:12
-
18:57
-
18:52
-
18:37
-
18:32
-
18:22
-
18:16
-
18:05
-
17:58
-
17:44
-
17:43
-
17:24
-
17:22
-
16:59
-
16:46
-
16:32
-
16:30
-
16:11
-
16:05
-
16:03
-
15:49
-
15:41
-
15:38
-
15:36
-
15:20
-
15:20
-
15:01
-
15:00
-
14:45
-
14:35
-
14:31
-
14:28
-
14:22
Партнерский контент
Рекомендуем вам