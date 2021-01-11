Орлов отреагировал на сравнение Романцевым чемпионских составов «Спартака» и «Зенита»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о словах бывшего наставника «Спартака» Олега Романцева. Ранее Романцев заявил, что его чемпионский «Спартак» был значительно сильнее нынешнего «Зенита», доминирующего в РПЛ.

«Романцев недалёк от истины, когда говорит, что в его «Спартаке» каждый игрок был сильнее, чем в чемпионском «Зените». По навыкам игры сегодняшние футболисты при всём к ним уважении, даже если взять представителей сборной России… Романцев-то знал всех своих футболистов — что они умели делать, как останавливали мяч, как били по воротам, как могли сыграть в одно касание, какая у них была скоростная атака.

Поэтому он кладёт эту кальку на сегодняшний день, и наш футбол не идёт вперёд. Это мы видим по результатам, что уж там говорить. Не появляются игроки. То недавнее поколение с Аршавиным и Кержаковым — вот они да. А что после них?

Ловрен не слабее Ковтуна, а Барриос не уступит Булатову? Стоп-стоп. А Кузяев-то слабее Гаврилова. А Цымбаларь! Ну что вы хотите? Ловрен — игрок сборной Хорватии, и зачем его сравнивать с Ковтуном из сборной водокачки? Ну куда там. Я общался с Бышовцем и удивлялся, почему Ковтун играет в сборной. Анатолий Фёдорович мне ответил: «Геннадий Сергеевич, что-то ты игроков сборной начал обижать. Что ты так про Ковтуна?» И Ковтун как раз в последнем для Бышовца матче сам себе забил", — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».