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Аксель Витсель успешно перенёс операцию

Аксель Витсель успешно перенёс операцию
Футбол / Евро-2020 0
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Бельгии Аксель Витсель перенёс операцию после разрыва ахиллова сухожилия. Футболист опубликовал фотографию из больницы в своём «инстаграме».

«Спасибо всем за поддержку! Сегодня я успешно перенёс операцию. Теперь буду упорно работать над восстановлением, шаг за шагом. Нацеливаюсь на то, чтобы вернуться более сильным. С помощью поддержки друзей и семьи я вернусь», — написал Витсель.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Витселя.

Футболист получил травму в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги с «РБ Лейпциг» (3:1). Ранее его отец признался, что попасть на чемпионат Европы Акселю теперь поможет только чудо.

Сборная Бельгии на групповом этапе чемпионата Европы сыграет в одном квартете с командами России, Дании и Финляндии. Россияне и бельгийцы были также в одной группе в квалификационном турнире чемпионата Европы.

Отец Витселя: для участия Акселя в чемпионате Европы понадобится чудо
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