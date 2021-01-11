Аксель Витсель успешно перенёс операцию

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Бельгии Аксель Витсель перенёс операцию после разрыва ахиллова сухожилия. Футболист опубликовал фотографию из больницы в своём «инстаграме».

«Спасибо всем за поддержку! Сегодня я успешно перенёс операцию. Теперь буду упорно работать над восстановлением, шаг за шагом. Нацеливаюсь на то, чтобы вернуться более сильным. С помощью поддержки друзей и семьи я вернусь», — написал Витсель.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Витселя.

Футболист получил травму в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги с «РБ Лейпциг» (3:1). Ранее его отец признался, что попасть на чемпионат Европы Акселю теперь поможет только чудо.

Сборная Бельгии на групповом этапе чемпионата Европы сыграет в одном квартете с командами России, Дании и Финляндии. Россияне и бельгийцы были также в одной группе в квалификационном турнире чемпионата Европы.