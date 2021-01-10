Отец Витселя: для участия Акселя в чемпионате Европы понадобится чудо

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Бельгии Аксель Витсель, по всей видимости, не сможет сыграть на чемпионате Европы, который будет проходить летом 2021 года. Ранее футболист получил травму в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги с «РБ Лейпциг» (3:1).
«Аксель — оптимист, но для участия в чемпионате Европы понадобится чудо», — цитирует отца футболиста Тьерри Витселя Het Laatste Nieuws.
Витсель в матче с «РБ Лейпциг» порвал ахиллово сухожилие. Предполагается, что ему в ближайшее время сделают операцию, но восстановление займёт около пяти месяцев.
Сборная Бельгии на групповом этапе чемпионата Европы сыграет в одном квартете с командами России, Дании и Финляндии. Россияне и бельгийцы также были в одной группе в квалификационном турнире чемпионата Европы.
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