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Отец Витселя: для участия Акселя в чемпионате Европы понадобится чудо

Отец Витселя: для участия Акселя в чемпионате Европы понадобится чудо
Футбол / Евро-2020 0

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Бельгии Аксель Витсель, по всей видимости, не сможет сыграть на чемпионате Европы, который будет проходить летом 2021 года. Ранее футболист получил травму в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги с «РБ Лейпциг» (3:1).

«Аксель — оптимист, но для участия в чемпионате Европы понадобится чудо», — цитирует отца футболиста Тьерри Витселя Het Laatste Nieuws.

Витсель в матче с «РБ Лейпциг» порвал ахиллово сухожилие. Предполагается, что ему в ближайшее время сделают операцию, но восстановление займёт около пяти месяцев.

Сборная Бельгии на групповом этапе чемпионата Европы сыграет в одном квартете с командами России, Дании и Финляндии. Россияне и бельгийцы также были в одной группе в квалификационном турнире чемпионата Европы.

Витсель пропустит несколько месяцев из-за разрыва ахилла
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