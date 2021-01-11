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Евгений Варламов покинул ЦСКА

Евгений Варламов покинул ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Бывший капитан ЦСКА Евгений Варламов, работавший после завершения игровой карьеры тренером в академии московского клуба, покинул «армейцев», сообщает пресс-служба команды.

«Евгений Варламов, отдавший красно-синим цветам почти половину жизни, продолжит тренерскую карьеру на новом месте работы. Благодарим Евгения Владимировича за профессиональную работу и большой вклад в воспитание подрастающих поколений, желаем удачи и больших успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях.

Варламов играл за московский ЦСКА с 1998 по 2002 год, а с 2008 года работал в структуре клуба. Вместе с «армейцами» Варламов выиграл серебряные медали чемпионата России (1998, 2002) и Кубок страны (2002).

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