«Бавария» и «Реал» претендуют на полузащитника мёнхенгладбахской «Боруссии»

Полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Флориан Нойхаус может покинуть команду по окончании сезона.
Как сообщает Sky Germany, 23-летний футболист видит себя в топ-клубе и хочет уйти из нынешнего коллектива в летнее трансферное окно. «Боруссия» же не горит желанием расставаться с Флорианом, чей контракт рассчитан до 2024 года. На данный момент клуб готов отпустить игрока только за прописанную в соглашении сумму отступных, которая значительно превосходит его стоимость.
В услугах Нойхауса заинтересованы «Бавария», которой он забил победный гол в недавнем матче чемпионата Германии, и мадридский «Реал».
Нойхаус начинал карьеру в «Мюнхене 1860», а за «Боруссию» выступает с 2017 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 14 матчах немецкой Бундеслиги, забил 3 гола, отдал 2 результативные передачи и получил 6 жёлтых карточек.
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