Гончаренко лично следит за хавбеком «Фенербахче» Туфаном

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко лично следит за игрой 25-летнего полузащитника «Фенербахче» Озана Туфана, сообщает турецкий журналист Экрем Конур в своём "твиттере".
Сообщалось, что центральным хавбеком интересуются также «Милан», «Кристал Пэлас» и «Вест Бромвич Альбион». «Армейцы» сделали предложение туркам о покупке Туфана в размере € 10 млн. Однако «Фенербахче» сказал всем желающим приобрести игрока, что не продаст его дешевле € 15 млн.
В нынешнем сезоне Туфан в 16 матчах чемпионата Турции забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи. Контракт хавбека с клубом рассчитан до лета 2023 года. Ресурс Transfermarkt оценивает его стоимость в € 10 млн.
Сообщалось, что «Фенербахче» близок к подписанию хавбека «Арсенала» Месута Озила.
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