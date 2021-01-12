Де Хеа: я уже боролся за победу в АПЛ при Фергюсоне. «МЮ» не может упустить этот шанс

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа высказался об участии в борьбе за победу в английской Премьер-лиге.
«Я уже несколько раз боролся за титул, когда сэр Алекс Фергюсон был здесь. Сейчас мы снова в гонке. У нас ушло много времени на это, и, честно говоря, мы не можем упустить этот шанс. Нам нужно сохранять максимальную концентрацию в каждом матче и попытаться выиграть их все. Надеюсь, мы будем хороши физически и ментально и сможем побороться за титул. Конечно, впереди ещё много матчей, но у нас есть шансы. Для нас это отличный вызов», — приводит слова де Хеа пресс-служба клуба.
«Манчестер Юнайтед», набрав 33 очка в 16 турах, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, уступая по дополнительным показателям «Ливерпулю», но имея матч в запасе.
Видеообзор победы «МЮ» в матче с «Астон Виллой»:
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