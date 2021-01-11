Лучший капитан в истории «МЮ». Брайан Робсон любил выпить, но ещё больше любил футбол

Вы знаете, кто считается лучшим капитаном в истории «Манчестер Юнайтед»? Брайан Робсон. И это в клубе, где капитанами были сплошь великие — Чарльтон и Лоу, Кин и Кантона, Шмейхель и Руни.



Робсон был капитаном «дьяволов» рекордные 12 лет (1982-1994). Больше, чем кто бы то ни было. Ирландцы Рой Кин и Джонни Кэри (защитник 1940-50-х) капитанствовали по 8.

Как сейчас выглядят звёзды «МЮ» 1990-х? Фото с разницей в 25-30 лет Бекхэм и другие выпускники «Класса-92» отлично сохранились.

Самый дорогой игрок Британии (его трансфер из «Вест Бромвича» в 1981 году обошелся «Юнайтед» в 1,5 млн фунтов), центральный полузащитник с потрясающим объемом работы (классический «бокс-ту-бокс»), универсал, способный выйти и на краю, и в нападении, железный боец без страха и упрека, умеющий не только бить(-ся), но и забивать. Он вёл команду за собой, даже если шансов на успех, казалось, не было (в 1984 году «МЮ» проиграл «Барселоне» первый четвертьфинал Кубка кубков 0:2, но дома разгромил каталонцев 3:0 — Робсон оформил дубль), за что был прижизненно канонизирован болельщиками, получив от них супергеройское прозвище Капитан Марвел.

Брайан Робсон Фото: John Peters/Getty Images

А вот какую характеристику Робсону в автобиографии дал полузащитник манкунианцев Ли Шарп: «Робсон — король всего, что связано с «Юнайтед» того времени. Выдающийся боец и лидер, он же был одним из главных любителей выпить и душой пьяной компании».



Считается, что Алекс Фергюсон, возглавивший «дьяволов» в 1986 году, в начале своей работы львиное время посвящал борьбе с алко-тусовками, организатором большинства которых был Робсон. Ферги же ввёл запрет — никаких пьянок за два дня до матча. И в отличие от других лидеров «МЮ» — Макграта и Уайтсайда, вынужденных покинуть команду, Робсону удалось найти общий язык с новым тренером. Или просто Роббо был ему нужнее других?



Всякое бывало — однажды во время клубной поездки в Бахрейн Робсона и Уайтсайда заставили пройти три мили обратно в отель после того, как застукали пьяными в стельку в одном из баров. Но трудно представить, чтобы без поддержки своего авторитетного капитана Фергюсон смог сохранить пост, когда результатов у команды не было от слова совсем — первый трофей с «МЮ» (Кубок Англии) шотландец выиграет только в 1990-м.



Недавно Робсон вспомнил, как будущий сэр впервые включил в раздевалке «Олд Траффорд» свой знаменитый «фен» (это когда Фергюсон наклонялся к особо провинившемуся игроку и орал ему прямо в лицо): «Это было довольно забавное зрелище. Скорее всего, потому что относилось не ко мне. Единственное, мне тогда очень не хотелось, чтобы он заметил мою улыбку».

Брайан Робсон (справа) с трофеем Фото: David Cannon/Getty Images

Исторический скандал в раздевалке «МЮ»: Фергюсон разбил Бекхэму бровь, Дэвида держали трое Это было ровно 17 лет назад.

Робсон ушёл из «МЮ» в 1994-м, застав первые большие победы команды Фергюсона и в Англии (золото чемпионата спустя 26 лет), и в Европе (в 1991-м «дьяволы» выиграли Кубок кубков и Суперкубок УЕФА). Конечно, он бы хотел завершить карьеру в «Театре мечты», но возраст (37 лет), травмы, конкуренция… Центр поля стали выжигать молодые Инс и Кин. Последней каплей стало решение тренера не включать Робсона в состав на финал Кубка Англии-94. В автобиографии Фергюсон назовёт его одним из самых сложных в карьере. И Роббо тоже жалел, что не сыграл тогда на «Уэмбли» против «Челси»: «Меня это расстроило — хотелось проститься с «МЮ», выиграв дубль. Тем более я забил один из четырёх голов в ворота «Олдхэма» в переигровке, которая вывела нас в финал. Но, полагаю, сэр Алекс уже больше думал об игроках, которые оставались в команде».



В итоге Капитан Марвел завершит карьеру в «Мидлсбро», где ещё два сезона будет исполнять обязанности играющего тренера. А его культовую «семерку» в «Юнайтед» примерит сначала Кантона, потом Бекхэм, Роналду…

Роналду не нужен «Манчестер Юнайтед». Сейчас уж точно Где же продолжит карьеру звёздный португалец?

Но лично моя самая любимая история про Робсона – кино, а не история — о том, как он завершил карьеру в сборной Англии на чемпионате мира — 1990.



О, это была великая банда, способная дать фору головорезам Сильвера из «Острова сокровищ»! Сумасшедший состав — Линекер, Гаскойн, Уоддл, Барнс, Шилтон, Бердсли, Платт, Стюарт «Псих» Пирс, Терри «Мясник» Бутчер (вы наверняка видели культовую фотографию, где он играет за сборную весь в крови и с перевязанной головой), на тренерском мостике легендарный Бобби Робсон — ещё один будущий сэр…

Пол Гаскойн Фото: Mark Leech/Getty Images

Англичане только в полуфинале по пенальти проиграют будущим чемпионам мира немцам. Газза рыдал, понимая, что из-за глупой жёлтой карточки может пропустить финал, но Пирс и Уоддл избавили его от душевных терзаний, не забив с «точки».



Однако Робсон сыграл в Италии только два матча, после чего вернулся домой. Официальная версия — накануне заключительной игры в группе с египтянами он получил травму ахилла. На самом деле всё было гораздо интересней. Игроки так здорово отметили ничью с чемпионами Европы голландцами, что сначала в сардинском баре устроили турнир по армрестлингу с местными жителями, а затем продолжили буянить в отеле, куда их с полицейскими сиренами загнал тренер. О том, что произошло в одном из гостиничных номеров, спустя годы расскажет великий дебошир Гаскойн: «Хохоча, я повалился на кровать, а Робсон стал её раскачивать, пытаясь меня из неё вытряхнуть. «Вставай, долбаный пьяница, – орал он. – Я поймал тебя, ублюдок джорди!». Брайан приподнял кровать за спинку, чтобы перевернуть её вместе со мной, но вдруг поскользнулся и уронил её себе на большой палец ноги».



Итог веселья — перелом пальца и преждевременное возвращение на родину. Матч с голландцами стал для Робсона 90-м и последним в футболке «трёх львов». 65 из них он отыграл капитаном.

У главного скандалиста английского футбола и дочка не пай-девочка! Бьянка Гаскойн сводит с ума поклонников откровенными фото.

Брайан Робсон сейчас Фото: Jan Kruger/Getty Images

Сегодня у легендарного Роббо день рождения — 64 года. Он глобальный посол «МЮ», несколько лет назад победил рак гортани, после чего совершил восхождение на Килиманджаро. Человек, рождённый лидером, остаётся им всегда. Этот огонь не потушить никому. Поэтому если сегодня Робсон решит пригласить Гаскойна отметить праздник, кровати нужно будет убирать подольше.