«Милан» хочет выкупить у «Реала» права на Браима Диаса

«Милан» рассматривает возможность выкупа прав на нападающего «Реала» Браима Диаса, выступающего за итальянский клуб на правах аренды, сообщает Corriere dello Sport.



По информации источника, стороны в ближайшее время приступят к переговорам. В миланском клубе довольны выступлениями 21-летнего испанского футболиста. Напомним, действующее арендное соглашение Диаса рассчитано до 30 июня 2021 года. Отмечается, что, если «Реал» не согласится на полноценный трансфер, «Милан» готов заключить новое арендное соглашение.



Диас перешёл в «Милан» из «Реала» на правах аренды с сентября 2020 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 13 матчах итальянской Серии А, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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