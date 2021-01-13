Мирзов рассказал, как часто Леонид Федун и Зарема Салихова общались с игроками «Спартака»
Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов, права на которого принадлежат «Спартаку», рассказал о взаимодействии с руководством красно-белых.
«Федун мог зайти после матча в раздевалку и поблагодарить. Он очень переживает за команду, думает о ней круглые сутки – мало таких президентов. Что касается Заремы, мне кажется, ещё ни один человек с ней не общался», — сказал Мирзов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.
Резиуан перешёл в московский «Спартак» в 2019 году из «Ростова» после успешного выступления на правах аренды за «Тосно» и тульский «Арсенал». В ходе своей карьеры футболист также защищал цвета грозненского «Ахмата», московского «Торпедо», нальчикского «Спартака» и других клубов.
«Что было в Вегасе, остаётся в Вегасе». Мирзов — об информации о возвращении в «Спартак»
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