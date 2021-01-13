«Байер» разгромил «Айнтрахт» и вышел в 1/8 финала Кубка Германии

В матче 2-го раунда Кубка Германии «Байер» принимал франкфуртский «Айнтрахт». Встреча прошла на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
На 6-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Айнтрахта» Амин Юнес. На 27-й минуте форвард «Байера» Лукас Аларио успешно реализовал пенальти и сравнял счёт. В начале второго тайма, на 49-й минуте, защитник Эдмон Тапсоба вывел хозяев вперёд в счёте. На 67-й минуте форвард леверкузенской команды Мусса Диаби забил третий гол. Через 6 минут защитник «Байера» Жонатан Та получил прямую красную карточку за грубую игру и был удалён с поля. В концовке встречи Диаби оформил дубль.
Таким образом, «Байер» вышел в следующую стадию Кубка Германии, где сыграет с «Эссеном», а франкфуртский «Айнтрахт» выбыл из соревнований.
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