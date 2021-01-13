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«Байер» разгромил «Айнтрахт» и вышел в 1/8 финала Кубка Германии

«Байер» разгромил «Айнтрахт» и вышел в 1/8 финала Кубка Германии
Футбол / Германия 0
Аудио-версия:

В матче 2-го раунда Кубка Германии «Байер» принимал франкфуртский «Айнтрахт». Встреча прошла на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

На 6-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Айнтрахта» Амин Юнес. На 27-й минуте форвард «Байера» Лукас Аларио успешно реализовал пенальти и сравнял счёт. В начале второго тайма, на 49-й минуте, защитник Эдмон Тапсоба вывел хозяев вперёд в счёте. На 67-й минуте форвард леверкузенской команды Мусса Диаби забил третий гол. Через 6 минут защитник «Байера» Жонатан Та получил прямую красную карточку за грубую игру и был удалён с поля. В концовке встречи Диаби оформил дубль.

Таким образом, «Байер» вышел в следующую стадию Кубка Германии, где сыграет с «Эссеном», а франкфуртский «Айнтрахт» выбыл из соревнований.

Кубок Германии. 2-й раунд
12 января 2021, вторник. 22:45 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
4 : 1
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
0:1 Юнес – 6'   1:1 Аларио – 27' (пен)   2:1 Тапсоба – 49'   3:1 Диаби – 67'   4:1 Диаби – 87'
Удаления: Та – 73' / нет
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