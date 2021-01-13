Видеообзор первой победы «Шеффилд Юнайтед» в нынешнем сезоне АПЛ

В Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн» состоялся стартовый матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



На 45-й минуте гости остались в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку с поля был удалён полузащитник Райан Фрейзер.



На 70-й минуте защитник «сорок» Федерико Фернандес, пытаясь остановить нападающего Билли Шарпа, сыграл в собственной штрафной рукой. Арбитр пенальти сразу ставить не стал, но с помощью VAR изменил решение и указал на «точку». К мячу подошёл всё тот же Шарп и уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар.



Таким образом, хозяева одержали первую победу в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

Видеообзор матча «Шеффилд Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед», сыграв 18 матчей, набрал пять очков и занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл Юнайтед» (19) — на 15-м месте.