«Манчестер Юнайтед» продаст Фосу-Менсу «Байеру» за € 2 млн

Стали известны подробности предстоящего перехода защитника «Манчестер Юнайтед» Тимоти Фосу-Менсы в «Байер».
Ранее сообщалось, что немецкий клуб арендует 23-летнего футболиста, однако, по информации Daily Mail, стороны оформят полноценный трансфер. Сумма сделки составит скромные € 2 млн, поскольку контракт Тимоти с «красными дьяволами» истекает этим летом. Сам голландец уже согласовал условия трёхлетнего договора с «Байером». Накануне он прибыл в Германию, чтобы пройти медосмотр.
Фосу-Менса попал в систему «Манчестер Юнайтед» в 2014 году, после восьми лет в «Аяксе». Манкунианцы отдавали его в аренду «Кристал Пэласу» и «Фулхэму». В нынешнем сезоне защитник принял участие лишь в 1 матче английской Премьер-лиги и получил 1 жёлтую карточку.
Видеообзор вчерашней победы «МЮ» в матче с «Бёрнли»:
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