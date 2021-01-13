Бывший тренер «Динамо» Новиков возглавил «Нефтехимик»

«Нефтехимик» на своём официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера Кирилла Новикова, ранее возглавлявшего московское «Динамо». Условия контракта не разглашаются.



«Добро пожаловать в команду, Кирилл Александрович!» — говорится в сообщении.



Ранее Новиков подтвердил, что ведёт переговоры с «Нефтехимиком».



39-летний специалист покинул пост главного тренера «Динамо» 28 сентября 2020 года. Новиков ушёл в отставку после провала клуба в квалификации Лиги Европы, где бело-голубые уступили тбилисскому «Локомотиву», и поражения в матче с «Химками» в Российской Премьер-Лиге.



«Нефтехимик» занимает восьмое место в турнирной таблице ФНЛ. Команда из Нижнекамска набрала в 26 матчах 40 очков.

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