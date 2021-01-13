Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Бывший тренер «Динамо» Новиков возглавил «Нефтехимик»

Бывший тренер «Динамо» Новиков возглавил «Нефтехимик»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

«Нефтехимик» на своём официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера Кирилла Новикова, ранее возглавлявшего московское «Динамо». Условия контракта не разглашаются.

«Добро пожаловать в команду, Кирилл Александрович!» — говорится в сообщении.

Ранее Новиков подтвердил, что ведёт переговоры с «Нефтехимиком».

39-летний специалист покинул пост главного тренера «Динамо» 28 сентября 2020 года. Новиков ушёл в отставку после провала клуба в квалификации Лиги Европы, где бело-голубые уступили тбилисскому «Локомотиву», и поражения в матче с «Химками» в Российской Премьер-Лиге.

«Нефтехимик» занимает восьмое место в турнирной таблице ФНЛ. Команда из Нижнекамска набрала в 26 матчах 40 очков.

Тренеры, которые потеряли работу в 2020 году. Не все уходили без скандала
Немало знакомых фамилий для любителей чемпионата России.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021