Вернувшийся из аренды Педро Роша проходит медосмотр в «Спартаке»

Вернувшийся из аренды нападающий Педро Роша проходит медосмотр в «Спартаке».
2020 год Роша провёл на правах аренды на родине, где выступал за «Фламенго». В прошлом сезоне нападающий принял участие в 5 матчах в бразильской Серии А и отдал одну результативную передачу. В Кубке Либертадорес на поле не выходил.
Педро перешёл в «Спартак» из «Гремио» в 2017 году. Клуб заплатил за игрока € 12 млн. За красно-белых форвард провёл всего 19 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.
«Спартак», набрав 35 очков в 19 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая ЦСКА (37) и действующему чемпиону «Зениту» (41). Зону еврокубков замыкает «Сочи» (33). В первом матче после перерыва красно-белые сыграют с «Рубином». Встреча пройдёт 28 февраля в Москве.
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