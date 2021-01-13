Источник: Месси не сыграет в полуфинале Суперкубка Испании

Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси пропустит полуфинальный матч Суперкубка Испании с «Реалом Сосьедад», сообщает Sport.es со ссылкой на ESPN.
Аргентинец испытывает дискомфорт после повреждения в матче Примеры с «Гранадой» (4:0).
Месси установил очередное историческое достижение в матче 18-го тура испанской Примеры с «Гранадой». 33-летний аргентинский форвард стал первым футболистом в истории чемпионата Испании, который забил не менее 10 голов на протяжении 15 сезонов подряд.
«Гранада» принимала «Барселону» в матче 18-го тура испанской Примеры. Встреча проходила на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде и завершилась крупной победой гостей со счётом 4:0.
Матч «Барселоны» с «Реалом Сосьедад» состоится сегодня, 13 января. Начало встречи — в 23:00 мск. В другом матче 1/2 финала турнира сыграют «Реал» и «Атлетик».
- 13 января 2021
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