«Барселона» в серии пенальти обыграла «Реал Сосьедад» и вышла в финал Суперкубка Испании

В полуфинале Суперкубка Испании «Реал Сосьедад» переиграл «Барселону». Встреча проходила на стадионе «Нуэво Арканхель» в Кордове и завершилась победой каталонского клуба в серии пенальти (1:1, 3:2 — по пенальти).

На 39-й минуте матча полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг открыл счёт. Антуан Гризманн навесил с левого края чужой штрафной от лицевой линии в центр на линию вратарской, откуда набежавший Де Йонг ударом головой отправил мяч точно в цель.

В начале второго тайма де Йонг рукой прервал в своей штрафной передачу с фланга. Судья назначил пенальти в ворота «Барселоны». Нападающий «Реала» Микель Оярсабаль уверенным ударом с точки развел мяч и голкипера по разным углам ворот. В дополнительное время команды не забивали. Победу в серии пенальти одержали футболисты «Барселоны».

В финале Суперкубка Испании «Реал Сосьедад» сыграет с победителем пары «Реал» Мадрид — «Атлетик» Бильбао.