Гол и нереализованный пенальти — в видеообзоре матча «Манчестер Сити» — «Брайтон»

В Манчестере на стадионе «Этихад» состоялся матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Единственный гол был забит на 44-й минуте матча. Капитан «горожан» Кевин Де Брёйне обыгрался с Бернардо Силвой, прошёл к углу штрафной, сделал передачу на полузащитника Филипа Фодена, тот сместился ближе к центру и нанёс отличный удар в левый нижний угол ворот.
На 92-й минуте нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг не реализовал пенальти.
Видеообзор матча «Манчестер Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион»
Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 32 очка в 16 матчах и занимают 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Брайтон» (14) — на 17-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Юнайтед» (36).
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