Криштиану Роналду отреагировал на выход «Ювентуса» в четвертьфинал Кубка Италии
В матче 1/8 финала Кубка Италии «Ювентус» переиграл «Дженоа». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 3:2. Основное время закончилось со счётом 2:2. За «Ювентус» забивали Деян Кулушевски и Альваро Мората. «Дженоа» ответили точными ударами Леннарта Чиборра и Филиппо Мелегони. Победный гол за туринцев в дополнительное время забил Хамза Рафья.
После матча нападающий Криштиану Роналду отреагировал на выход клуба в следующий раунд турнира.
«Цель достигнута! Продолжаем», — написал Роналду в своём «Инстаграме».
Португалец начал встречу с «Дженоа» на скамейке запасных и вышел на поле на 88-й минуте матча.
В четвертьфинале Кубка Италии «Ювентус» сыграет с победителем пары «Сассуоло» — СПАЛ.
«Ювентус» в овертайме обыграл «Дженоа» и вышел в четвертьфинал Кубка Италии
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