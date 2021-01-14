«Ювентус» в овертайме обыграл «Дженоа» и вышел в четвертьфинал Кубка Италии

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Ювентус» переиграл «Дженоа». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 3:2.

Полузащитник «Ювентуса» Деян Кулушевски открыл счёт уже на 2-й минуте, ему ассистировал защитник Джорджо Кьеллини. Форвард «Юве» Альваро Мората забил второй гол туринцев с передачи Кулушевски. Леннарт Чиборра отыграл один мяч, а во втором тайме Филиппо Мелегони сравнял счёт. В дополнительное время матча Хамза Рафья забил победный гол.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Киффи. Ассистенты — Родольфо Ди Вуоло и Доменико Палермо. Резервный арбитр — Симоне Содза.

В четвертьфинале «Ювентус» сыграет с победителем пары «Сассуоло» — СПАЛ.