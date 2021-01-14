«Ювентус» в овертайме обыграл «Дженоа» и вышел в четвертьфинал Кубка Италии
В матче 1/8 финала Кубка Италии «Ювентус» переиграл «Дженоа». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 3:2.
Полузащитник «Ювентуса» Деян Кулушевски открыл счёт уже на 2-й минуте, ему ассистировал защитник Джорджо Кьеллини. Форвард «Юве» Альваро Мората забил второй гол туринцев с передачи Кулушевски. Леннарт Чиборра отыграл один мяч, а во втором тайме Филиппо Мелегони сравнял счёт. В дополнительное время матча Хамза Рафья забил победный гол.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Киффи. Ассистенты — Родольфо Ди Вуоло и Доменико Палермо. Резервный арбитр — Симоне Содза.
В четвертьфинале «Ювентус» сыграет с победителем пары «Сассуоло» — СПАЛ.
Рекомендуем вам
- 14 января 2021
-
02:03
-
01:42
-
01:28
-
01:20
-
01:18
-
01:06
-
00:55
-
00:18
-
00:13
- 13 января 2021
-
23:59
-
23:50
-
23:48
-
23:37
-
23:23
-
23:18
-
23:11
-
23:06
-
23:06
-
23:04
-
23:02
-
22:58
-
22:50
-
22:47
-
22:41
-
22:35
-
22:19
-
22:16
-
22:14
-
22:07
-
22:01
-
21:38
-
21:36
-
21:31
-
21:22
-
21:17
Партнерский контент
Рекомендуем вам