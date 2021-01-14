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«Ювентус» в овертайме обыграл «Дженоа» и вышел в четвертьфинал Кубка Италии

«Ювентус» в овертайме обыграл «Дженоа» и вышел в четвертьфинал Кубка Италии
Футбол / Италия 0

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Ювентус» переиграл «Дженоа». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 3:2.

Полузащитник «Ювентуса» Деян Кулушевски открыл счёт уже на 2-й минуте, ему ассистировал защитник Джорджо Кьеллини. Форвард «Юве» Альваро Мората забил второй гол туринцев с передачи Кулушевски. Леннарт Чиборра отыграл один мяч, а во втором тайме Филиппо Мелегони сравнял счёт. В дополнительное время матча Хамза Рафья забил победный гол.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Киффи. Ассистенты — Родольфо Ди Вуоло и Доменико Палермо. Резервный арбитр — Симоне Содза.

В четвертьфинале «Ювентус» сыграет с победителем пары «Сассуоло» — СПАЛ.

Кубок Италии. 1/8 финала
13 января 2021, среда. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
3 : 2
ДВ
Дженоа
Генуя
1:0 Кулушевски – 2'   2:0 Мората – 23'   2:1 Чиборра – 28'   2:2 Мелегони – 74'   3:2 Рафья – 104'
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