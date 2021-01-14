«Арсенал» интересуется вратарём «Барселоны»

Лондонский «Арсенал» проявляет серьёзную заинтересованность в 31-летнем бразильском вратаре каталонской «Барселоны» Нето, информирует Sky Sports.

Летом в переходе голкипера был заинтересован лично главный тренер «канониров» Микель Артета. Сейчас лондонский клуб хотел бы увеличить вратарские ресурсы команды и готов провести переговоры об аренде бразильца до конца сезона с возможностью приобретения на постоянной основе летом.

Однако в летнее трансферное окно «Барселона» требовала за вратаря сумму в размере € 21 млн, и как считает источник, исходя из этого, маловероятно, что Нето переберётся на «Эмирейтс» в текущее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 31-летний голкипер принял участие в 9 встречах за «Барселону» во всех турнирах, в которых пропустил 7 мячей, а в 4 матчах отстоял на ноль.