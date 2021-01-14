«Арсенал» предложил «Ливерпулю» Сократиса Папастатопулоса

Защитник лондонского «Арсенала» Сократис Папастатопулос может покинуть команду в зимнее трансферное окно.



Как сообщает Caught Offside со ссылкой на подкаст журналиста Фабрицио Романо, «канониры» предложили услуги 32-летнего греческого футболиста «Ливерпулю», испытывающему кадровые проблемы в обороне.



Напомним, из-за травм мерсисайдцы в настоящее время не могут рассчитывать на основных защитников. Вирджил ван Дейк и Джозеф Гомес вернутся в строй не раньше концовки сезона, а Жоэль Матип из-за менее значительных повреждений пропускает много матчей. В центре обороны красных вынужден играть полузащитник Фабиньо.



Сократис выступает за «Арсенал» с 2018 года. В нынешнем сезоне защитник не провёл ни одного матча, поскольку не попал в заявку команды.

«Бетис» ведёт переговоры о приобретении Папастатопулоса