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«Спартак» расторг контракт с Малькольмом Баду по обоюдному согласию

«Спартак» расторг контракт с Малькольмом Баду по обоюдному согласию
Футбол / РПЛ 0
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В московском «Спартаке» сообщили о расставании с 23-летним защитником Малькольмом Баду.

«Расторгли соглашение. По обоюдному согласию», — сказал глава департамента по коммуникациям клуба Антон Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Баду перешёл в «Спартак» летом 2019 года из «Вольфсбурга», в системе которого находился с 2011 года. На момент трансфера пост генерального директора красно-белых занимал Томас Цорн. С 2014 по 2017 год игрок вызывался в сборные Германии различных возрастных категорий — U18, U19 и U20.

В нынешнем сезоне в составе «Спартака-2» Малькольм принял участие в 16 матчах Футбольной национальной лиги, в которых забил 1 гол и получил 3 жёлтые карточки. За основную команду красно-белых защитник не провёл ни одной встречи, но несколько раз попадал в заявку на матчи Российской Премьер-Лиги.

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