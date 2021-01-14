«Уфа» интересуется нападающим «Зенита»

Нападающий «Зенита» и лучший бомбардир «Зенита-2» Станислав Крапухин может продолжить карьеру в «Уфе». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. У башкирского клуба есть интерес к нападающему. Решение будет принято после первого сбора основной команды «Зенита».



«Зенит», набрав 41 очко в 19 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя, ЦСКА, на 4 очка. «Спартак» (35) замыкает тройку лидеров чемпионата.



В первом туре после возобновления сезона сине-бело-голубым предстоит сыграть с «Ростовом». Матч пройдёт в Санкт-Петербурге 27 февраля. Красно-белые в свою очередь примут «Рубин». Встреча состоится в Москве 28 февраля.

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