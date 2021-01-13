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Воспитанник «Зенита» Денисов: мог дважды уехать в Испанию

Воспитанник «Зенита» Денисов: мог дважды уехать в Испанию
Футбол / РПЛ 0
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Воспитанник петербургского «Зенита», нападающий Егор Денисов рассказал, как мог перебраться в испанский клуб.

«Из «Зенита» мог дважды уехать в Испанию. Ездил на просмотр во вторые команды «Мальорки» и «Хетафе». Оба раза просмотр проходил успешно – и мне, и клубам было интересно дальнейшее сотрудничество, но по регламенту за моё воспитание «Зениту» полагалась компенсация, а испанцы не готовы были платить. Жаль, что так получилось, потому что сначала говорили, что меня готовы отпустить бесплатно, а затем всё резко поменялось.

Меня всегда привлекал испанский футбол, но сейчас ситуация в мире такова, что не позволяет поехать на просмотр – границы-то закрыты. И без того на наших футболистов, к сожалению, меньше смотрят по разным причинам, а теперь стало совсем сложно. Надеюсь, что скоро всё изменится к лучшему", — цитирует Денисова «Советский спорт».

Денисов — бронзовый призёр юношеского ЧЕ-2015.

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