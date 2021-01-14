Газизов заработает на трансфере Урунова, если «Спартак» продаст его дороже € 1 млн
Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заработает на трансфере полузащитника Остона Урунова, если «Спартак» продаст его дороже € 1 млн. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Согласно пункту в контракте узбекского полузащитника с красно-белыми, бывшему гендиректору «Спартака» положено 50% от суммы без учёта 1 миллиона евро. То есть если «Спартак продаст Урунова за 2 млн, то Газизов получит 500 тысяч», — сказал источник «Чемпионату».
Урунов перешёл в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года. Именно Газизов настаивал на приобретении футболиста. В нынешнем сезоне футболист из Узбекистана принял участие в 9 матчах во всех турнирах, стал автором 1 забитого мяча и заработал 2 жёлтые карточки.
Гендиректор «Спартака»: не исключаю продажу Урунова зимой
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