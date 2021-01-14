«Спартак» готов рассматривать предложения по Остону Урунову

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию о возможном уходе из команды полузащитника Остона Урунова. Ранее появились слухи, согласно которым «Уфа» готова приобрести футболиста.

«По Остону Урунову позиция такая, он поехал на сбор. Будут предложения — будут рассматривать. Предложений на данный момент нет», — цитирует Фетисова Sport24.

Урунов перешёл в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года. В нынешнем сезоне футболист из Узбекистана принял участие в 9 матчах во всех турнирах, стал автором 1 забитого мяча и заработал 2 жёлтые карточки.

Урунов отправляется на сборы со «Спартаком» в Дубай. Московский клуб завершил первую часть сезона на третьем месте в турнирной таблице, набрав 35 очков. От лидирующего «Зенита» москвичи отстают на шесть очков.