«Спартак» готов рассматривать предложения по Остону Урунову

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию о возможном уходе из команды полузащитника Остона Урунова. Ранее появились слухи, согласно которым «Уфа» готова приобрести футболиста.
«По Остону Урунову позиция такая, он поехал на сбор. Будут предложения — будут рассматривать. Предложений на данный момент нет», — цитирует Фетисова Sport24.
Урунов перешёл в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года. В нынешнем сезоне футболист из Узбекистана принял участие в 9 матчах во всех турнирах, стал автором 1 забитого мяча и заработал 2 жёлтые карточки.
Урунов отправляется на сборы со «Спартаком» в Дубай. Московский клуб завершил первую часть сезона на третьем месте в турнирной таблице, набрав 35 очков. От лидирующего «Зенита» москвичи отстают на шесть очков.
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16:42«Уфа» интересуется нападающим «Зенита» Эксклюзив
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