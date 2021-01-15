Белоус: Жалолиддинов – один из самых талантливых игроков Азии. В «Локо» ему не дали шанса

Юрий Белоус, представитель полузащитника «Тамбова» Жасура Жалолиддинова, рассказал, почему игрок не подошёл «Локомотиву».
«Насколько я знаю, Жалолиддинова отсматривала селекционная служба и скауты, вопрос принимался на трансферном комитете. Николич его видел, они приняли решение его брать. Жалолиддинов – один из самых талантливых игроков Азии, на мой взгляд, хорошая инвестиция. Другое дело, что по ряду причин ему не дали игровой практики. А когда взяли Райковича и Комано, то закрыли заявку по иностранцам. Жасуру не дали шанса.
Поверьте, когда я работал в «Москве», то выбирал и Бракомонте, и Борьентеса. Я разбираюсь в футболистах, этого пацана я ездил и смотрел сам: и в Эмираты, и в Ташкент. Это восходящая звезда! Но если любую звезду приземлить, то она никогда не взойдёт. А надо ли было Николичу заниматься этим молодым футболистом или лучше по ряду причин взять Райковича? В этом и вопрос», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Полузащитник «Локомотива» Жасур Жалолиддинов перешёл в «Тамбов» в октябре 2020 года на правах аренды. С тех пор он провёл за тамбовский клуб один матч в Кубке России.
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