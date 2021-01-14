«Реал» — «Атлетик»: стартовые составы на полуфинал Суперкубка Испании

Сегодня, 14 января, в Малаге состоится второй полуфинальный матч Суперкубка Испании. «Реал» сыграет с «Атлетиком» из Бильбао. Встреча начнётся в 23:00 мск.

Команды назвали стартовые составы на матч.

«Реал»: Куртуа, Менди, Рамос, Варан, Лукас Васкес, Модрич, Каземиро, Кроос, Бензема, Азар, Асенсио.

Запасные: Лунин, Начо, Милитао, Марсело, Эдегор, Иско, Вальверде, Мариано Диас, Винисиус.

«Атлетик»: Симон, Нуньес, Капа, Оскар де Маркос, Баленсиага, Иниго Мартинес, Рауль Гарсия, Венседор, Дани Гарсия, Муньяин, Уильямс.

Запасные: Эскьета, Лекуэ, Альварес, Гомес, Сансет, Весга, Беренгер, Морсильо, Вильялибре.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча.

В финале победитель встречи сыграет с «Барселоной».