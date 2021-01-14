Генеральный директор «Сассуоло»: даже не рассматриваем уход Локателли посреди сезона

Генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали прокомментировал интерес «Манчестер Сити» к полузащитнику «нероверди» Мануэлю Локателли.
«То, что футболисты нашего клуба попадают в заголовки, радует. Это означает, что мы успешны и привлекаем к себе положительное внимание. У нас есть много игроков, которыми интересуются гранды европейского футбола. Но когда дело касается таких футболистов, как Локателли, мы не будем даже рассматривать предложения, предполагающие его уход посреди сезона», — приводит слова Карневали Football Italia.
Локателли защищает цвета «Сассуоло» с 2018 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 16 матчах итальянской Серии А, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Его команда, набрав в 17 турах 29 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А.
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