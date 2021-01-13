«Манчестер Сити» поборется с итальянскими грандами за Мануэля Локателли

Полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.



Как сообщает Daily Mail, 23-летний футболист, которого оценивают более чем в € 30 млн, вошёл в сферу интересов «Манчестер Сити». «Горожане» сделали итальянца главной целью для усиления полузащиты в летнее трансферное окно. При этом английскому клубу предстоит побороться за Мануэля с «Ювентусом» и «Миланом», воспитанником которого он является.



Локателли защищает цвета «Сассуоло» с 2018 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 16 матчах итальянской Серии А, в которых забил 2 гола (1 – с пенальти) и отдал 1 результативную передачу. Его команда, набрав 29 очков в 17 турах, занимает седьмое место в турнирной таблице первенства.

Агент Локателли подтвердил информацию об интересе «Ювентуса»