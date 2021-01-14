АПЛ выступила с заявлением по поводу продолжения сезона в разгар пандемии COVID-19

Футбольная ассоциация Англии (FA), английская Премьер-лига (АПЛ), Английская футбольная лига (EFL) и женская Суперлига Англии выступили с совместным заявлением по поводу распространения коронавируса в стране.



«FA, АПЛ, EFL и женская Суперлига на этой неделе ввели усиленные меры по борьбе с COVID-19. Была подчёркнута их важность для всех участников игры.



Безопасность — это коллективные усилия, и футболу нужна постоянная поддержка клубов, тренеров, игроков и всех, кто участвует в проведении матчей, чтобы продолжать контролировать распространение инфекции и подавать правильный пример публике на поле и за его пределами.



Мы предложим рекомендации, обучение и поддержку, а также оценим наши методы работы, чтобы обеспечить их соответствие высочайшим стандартам.



Мы уверены в наших протоколах по сдерживанию COVID-19 и в нашей способности довести сезон до успешного завершения. На протяжении всей пандемии здоровье, безопасность и благополучие всех участников были нашим главным приоритетом, и, следуя национальным правилам и собственным строгим медицинским и научным рекомендациям, футбол смог сохранить своё привилегированное положение и продолжать привлекать и развлекать миллионы людей по всей стране.



При полном соблюдении наших протоколов COVID-19 мы, находясь в середине сезона, уверены, что при всеобщей поддержке футбольный сезон-2020/2021 будет продолжаться до своего завершения, намеченного на май», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте английской Премьер-лиги.

В АПЛ выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусом