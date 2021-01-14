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Дэнни Ингс сразу после матча с «Ливерпулем» сдал положительный тест на COVID-19

Дэнни Ингс сразу после матча с «Ливерпулем» сдал положительный тест на COVID-19
Футбол / Англия 0

Нападающий «Саутгемптона» и сборной Англии Дэнни Ингс сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщает BBC, 28-летний нападающий ещё на прошлой неделе получил положительный результат теста на COVID-19 и с тех пор находится на самоизоляции. Ингс может вернуться к тренировкам уже завтра, 15 января, но вряд ли сможет сыграть в матче 18-го тура АПЛ с «Лестер Сити».

Последний матч Дэнни Ингс провёл 4 января, когда «Саутгемптон» в матче 17-го тура АПЛ обыграл «Ливерпуль» (1:0). Именно Ингз забил единственный гол в том матче.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Дэнни Ингс провёл 13 матчей, забив 7 мячей и сделав три результативные передачи. «Саутгемптон», набрав в 17 матчах 29 очков, занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ.

Очередной матч АПЛ перенесён на более позднюю дату
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