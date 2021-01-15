Защитник «Арсенала» Тирни получил травму на разминке перед матчем с «Кристал Пэлас»

Защитник лондонского «Арсенала» Киран Тирни из-за травмы может пропустить матч 19-го тура АПЛ с «Ньюкасл Юнайтед».



«Тирни — реальная угроза для наших соперников. Он действительно важный игрок для нас, Киран помогает не только в защите, но и прекрасно подключается по левому флангу в атаку. Для меня эта ситуация — вызов. Когда вы создали план на игру, а за несколько часов до неё один из важнейших её элементов получает травму и вы впопыхах должны создать новый план.



Прогресс Кирана за последние несколько месяцев был невероятным. Завтра ему сделают МРТ и посмотрят, как он себя чувствует. Мы не знаем, как долго он будет отсутствовать. Потерять его перед матчем с „Кристал Пэлас“ было большим разочарованием, и я надеюсь, что он скоро вернётся к нам», — приводит слова Микеля Артеты Sky Sports.



Как сообщает источник, 23-летний шотландский защитник вчера, 14 января, пропустил матч 18-го тура АПЛ «Арсенал» — «Кристал Пэлас» (0:0) из-за мышечной травмы и сегодня, 15 января, клуб собирается провести медицинское обследование футболиста, чтобы выяснить степень травмы.



Матч 19-го тура АПЛ «Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед» состоится 18 января. Начало — в 23:00 мск.

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