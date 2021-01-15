Сборная России сыграет со Словенией на стадионе в Сочи
Первый домашний матч в 2021 году сборная России сыграет на стадионе «Фишт» со Словенией, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза в своём «телеграме». Матч отборочного турнира на ЧМ-2022 пройдёт 27 марта в Сочи на стадионе «Фишт». Начало встречи – в 17:00 мск.
Сборная России осенью завершила выступление в Лиге наций, не сумев пробиться в лигу A и оставшись в лиге B. Следующие встречи национальной команды намечены на март. 24 марта Россия сыграет с Мальтой в квалификации ЧМ-2022.
Напоминаем, что Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. На групповом этапе соревнований сборная России сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.
Тренерский штаб сборной России провёл совещание в отеле. Фото
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