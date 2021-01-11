Тренерский штаб сборной России провёл совещание в отеле. Фото

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым провёл первое в 2021 году рабочее совещание.

«В первый рабочий день 2021 года тренерский штаб сборной России провёл рабочее совещание. Так как ближайшее тестирование в РФС запланировано на вторник, встреча прошла в одном из столичных отелей. Обсудили все моменты, связанные с подготовкой команды к мартовским отборочным матчам чемпионата мира — 2022, а также возможные командировки на сборы клубов Российской Премьер-Лиги», — говорится в сообщении пресс-службы сборной.

Фото можно посмотреть в "твиттере" национальной команды.

Сборная России осенью завершила выступление в Лиге наций, не сумев пробиться в лигу A и оставшись в лиге B. Следующие встречи национальной команды намечены на март. 24 марта Россия сыграет с Мальтой в квалификации ЧМ-2022.