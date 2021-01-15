Российский голкипер «Леванте» перешёл в клуб третьей лиги Испании

Российский вратарь «Леванте» Пётр Кудаковский проведёт вторую половину сезона на правах аренды в клубе испанской Сегунды «Б» «Мерида». Об этом сообщил официальный сайт «римлян».
«Наш новый вратарь приехал в левантийскую команду полтора года назад и стал частью молодёжного состава, совершив в этом сезоне прыжок в Сегунду «Б». Он молодой, крепкий и высокорослый игрок, который сделает всё, чтобы защитить наши цвета. Мы также пользуемся возможностью, чтобы поблагодарить „Леванте“ за быстрые и приятные переговоры», — говорится в сообщении пресс-службы «Мериды».
Кудаковский родился во Владивостоке. Футболист является воспитанником центра подготовки «Луч-Энергия» и академии московского «Динамо». Привлекался в юношескую сборную России U17. Летом 2019 года подписал контракт с «Леванте».
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