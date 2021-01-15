Три арбитра отстранены от работы в РПЛ

Арбитры Алексей Сухой, Евгений Турбин и Николай Волошин, работавшие на матчах Российской Премьер-Лиги (РПЛ), отстранены от обслуживания игр на неопределённый срок.

«Трое арбитров пока покинули судейство в РПЛ на неопределённый срок — это Алексей Сухой, Евгений Турбин и Николай Волошин. Трое молодых судей Ян Бобровский, Антон Фролов и Артём Чистяков включены в список судей Премьер-Лиги, но со звёздочкой, пока они не получат лицензию для работы с VAR. Остальные, включая Михаила Вилкова и Владислава Безбородова, судить будут. В общей сложности на матчах РПЛ будут судить 20 арбитров», — цитирует руководителя судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашота Хачатурянца ТАСС.

Отмечается, что к работе также вернётся ассистент главного арбитра Владислав Назаров, который показал эмоции после проверки гола VAR в матче 29-го тура РПЛ сезона-2019/2020 «Спартак» — «Ахмат» (3:0).