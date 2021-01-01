Зырянов: при любом решении судьи Тедеско аплодировал «скамейке» «Зенита»

Старший тренер молодёжной команды «Зенита» Константин Зырянов поделился мнением о поведении главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско в матче с петербургской командой.



«При любом решении судьи – спорном или не спорном, явном или сомнительным – Тедеско поворачивался в сторону «скамейки» «Зенита» и всё время аплодировал. При этом резервный судья в этот коридор тоже, естественно, попадал. Любопытно, что Семак ни разу на это не отреагировал. Даже голову не повернул на эти, как я считаю, провокационные действия. Особенно это было заметно в первом тайме», — цитирует Зырянова «Матч ТВ».

В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» принимал «Спартак». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.