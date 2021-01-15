Кирилл Комбаров имеет шансы присоединиться к «Арсеналу» на втором сборе

Защитник и капитан тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров рассказал о восстановлении после тяжёлой травмы.

«Не могу утверждать, что я резко травмировался. Сказался накопительный эффект: колено болело давно. В данной ситуации не мог тренироваться на сто процентов, потребовалось хирургическое вмешательство. Оперировался 23 октября в Германии. Первые шесть недель — на костылях. Затем вернулся в Мюнхен на реабилитацию – это ещё примерно две недели. С 8 декабря активно занимаюсь каждый день, закачиваю мышцы.

Здесь, в Турции, уже надо давать большие нагрузки, в ближайшие день-два рассчитываю приступить к беговым упражнениям. Постепенно буду набирать форму. До возобновления сезона не так много времени, поэтому надо работать в ускоренном режиме. Начну бегать: если колено не будет болеть, то на втором сборе вернусь в общую группу", — цитирует Комбарова пресс-служба клуба.

Кирилл Комбаров перешёл в «Арсенал» в январе 2017 года из «Томи» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне провёл четыре матча в РПЛ.