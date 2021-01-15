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Жоэль Матип вернулся в общую группу «Ливерпуля» перед матчем с «Манчестер Юнайтед»

Жоэль Матип вернулся в общую группу «Ливерпуля» перед матчем с «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0
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Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип, получивший повреждение в матче 15-го тура с «Вест Бромвич Альбион» (1:1), вернулся в общую группу. Об этом сообщил глава отдела новостей мерсисайдцев Джеймс Кэррол в своём "твиттере".

Напомним, из-за тяжёлых травм «Ливерпуль» не может рассчитывать на Вирджила ван Дейка и Джозефа Гомеса. В центре обороны вынужден играть номинальный опорник Фабиньо, молодые Натаниэл Филлипс и Рис Уильямс и даже полузащитник Джордан Хендерсон.

Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» пройдёт 17 января на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 19:30 мск. «Красные дьяволы» набрали 36 очков в 17 матчах и являются единоличным лидером турнирной таблицы английской Премьер-лиги. Манкунианцы на три очка опережают «Ливерпуль» (33).

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