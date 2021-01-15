«Тамбов» отправился в Краснодарский край на первый сбор

Футбольный клуб «Тамбов» вышел из зимнего отпуска и приступил к подготовке к весеннему возобновлению сезона Российской Премьер-Лиги, сообщает официальный сайт тамбовской команды.



Первый учебно-тренировочный сбор подопечных Сергея Первушина пройдёт в Крымске на базе спортивного комплекса. В Краснодарском крае «Тамбов» будет тренироваться до 29 января. В ходе первого этапа подготовки запланирован ряд контрольных матчей. Информация о встречах будет опубликована позже.

Напомним, у тамбовского клуба большие задолженности перед игроками. Несколько футболистов не собираются выступать за команду, пока долги не будут погашены. Сообщалось также, что долги увеличились со 140 млн рублей до 160–170 млн. Команда набрала в 19 турах РПЛ 13 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.