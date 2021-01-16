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«Монако» обыграл «Монпелье», Головин едва не забил после выхода на замену

«Монако» обыграл «Монпелье», Головин едва не забил после выхода на замену
Футбол / Франция 0
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В матче 20-го тура французской Лиги 1 «Монако» переиграл «Монпелье». Встреча проходила на стадионе «Стад де ла Моссон» в Монпелье и завершилась со счётом 3:2.

Счёт на 24-й минуте матча открыл нападающий «Монако» Кевин Фолланд. Второй гол гостей забил форвард Виссам Бен-Йеддер, ему ассистировал Каю Энрике. Во втором тайме Бен-Йеддер оформил дубль, реализовав пенальти.

На 64-й минуте один мяч отыграл Элье Ваи, голевую передачу отдал Гаэтан Лаборде. Анди Делор сократил разрыв в счёте до минимума.

Российский полузащитник Александр Головин появился на поле на 70-й минуте. Через несколько минут после выхода на замену Головин чуть не забил гол, защитник «Монпелье» выбил мяч из пустых ворот.

«Монако» набрал 36 очков и занимает четвёртое место в таблице Лиги 1. «Монпелье» (28) располагается на восьмом месте.

Франция - Лига 1. 20-й тур
15 января 2021, пятница. 23:00 МСК
Монпелье
Монпелье
Окончен
2 : 3
Монако
Монако
0:1 Фолланд – 24'   0:2 Бен-Йеддер – 35'   0:3 Бен-Йеддер – 61' (пен)   1:3 Ваи – 64'   2:3 Делор – 69'
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