«Монако» обыграл «Монпелье», Головин едва не забил после выхода на замену

В матче 20-го тура французской Лиги 1 «Монако» переиграл «Монпелье». Встреча проходила на стадионе «Стад де ла Моссон» в Монпелье и завершилась со счётом 3:2.
Счёт на 24-й минуте матча открыл нападающий «Монако» Кевин Фолланд. Второй гол гостей забил форвард Виссам Бен-Йеддер, ему ассистировал Каю Энрике. Во втором тайме Бен-Йеддер оформил дубль, реализовав пенальти.
На 64-й минуте один мяч отыграл Элье Ваи, голевую передачу отдал Гаэтан Лаборде. Анди Делор сократил разрыв в счёте до минимума.
Российский полузащитник Александр Головин появился на поле на 70-й минуте. Через несколько минут после выхода на замену Головин чуть не забил гол, защитник «Монпелье» выбил мяч из пустых ворот.
«Монако» набрал 36 очков и занимает четвёртое место в таблице Лиги 1. «Монпелье» (28) располагается на восьмом месте.
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