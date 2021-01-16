«Вулверхэмптон» — «Вест Бромвич»: онлайн-трансляция матча начнётся в 15:30
Сегодня, 16 января, состоится матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» — «Вест Бромвич Альбион». Встреча пройдёт на стадионе «Молине» в Вулверхэмтоне. Начало встречи — в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Вулверхэмптон» — «Вест Бромвич Альбион».
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Ассистенты — Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери — Эндрю Мэдли.
«Вулверхэмптон» в 18 встречах набрал 22 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Бромвич Альбион» (8) — на предпоследнем, 19-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Юнайтед» (36). В тройку лидеров входят «Ливерпуль» (33) и «Манчестер Сити» (32).
Рекомендуем вам
- 16 января 2021
-
13:25
-
13:09
-
13:07
-
12:55
-
12:45
-
12:30
-
12:26
-
12:00
-
11:46
-
11:39
-
11:21
-
11:07
-
10:57
-
10:42
-
10:33
-
10:18
-
09:54
-
09:47
-
09:41
-
09:41
-
09:33
-
09:22
-
07:58
-
07:06
-
04:51
-
04:32
-
04:28
-
03:30
-
03:19
-
03:01
-
02:28
-
02:13
-
01:13
-
00:53
-
00:50
Партнерский контент
Рекомендуем вам