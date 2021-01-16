«Вулверхэмптон» — «Вест Бромвич»: онлайн-трансляция матча начнётся в 15:30

Сегодня, 16 января, состоится матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» — «Вест Бромвич Альбион». Встреча пройдёт на стадионе «Молине» в Вулверхэмтоне. Начало встречи — в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Вулверхэмптон» — «Вест Бромвич Альбион».



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Ассистенты — Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери — Эндрю Мэдли.



«Вулверхэмптон» в 18 встречах набрал 22 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Бромвич Альбион» (8) — на предпоследнем, 19-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Юнайтед» (36). В тройку лидеров входят «Ливерпуль» (33) и «Манчестер Сити» (32).