«Зенит» проведёт вторые зимние сборы в Дубае. Команда определилась с планами на второй отрезок подготовки к возобновлению сезона. Об этом рассказал главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак. Планируется, что «Зенит» будет тренироваться в Дубае до 27 января, а затем, после небольшой паузы, проведёт вторые сборы там же — с 31 января по 12 февраля, сообщает пресс-служба клуба.



Напомним, 15 января, «Зенит» отправился в Дубай, где состоится первый в 2021 году сбор клуба. Артём Дзюба и Андрей Лунёв присоединятся к команде позднее из-за положительных тестов на коронавирус.



На первом этапе сборов «Зенит» сыграет четыре товарищеских матча — с «Ригой» (21 января), «Пахтакором» и «Шахтёром» из Солигорска (оба — 24 января), а также с екатеринбургским «Уралом» (27 января).

«Зенит» объявил состав на первый зимний сбор