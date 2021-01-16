Сергей Семак: маловероятно, что Дзюба и Лунёв прибудут на первый сбор

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что вратарь Андрей Лунёв и нападающий Артём Дзюба вряд ли примут участи в первом сборе клуба.



«Мы бы хотели, но на первом сборе это маловероятно. Всё зависит от тестирования, от их состояния здоровья. Как только позволит ситуация, и у ребят будут отрицательные тесты, тут же их вызовем. Но учитывая всю информацию, на первом сборе это вряд ли получится. Дай бог, чтобы к следующему сбору всё было хорошо», — цитирует Семака «Матч ТВ».



Напомним, 15 января, «Зенит» отправился в Дубай, где состоится первый в 2021 году сбор клуба. Артём Дзюба и Андрей Лунёв присоединятся к команде позднее из-за положительных тестов на коронавирус. Планируется, что «Зенит» будет тренироваться в Дубае до 27 января, а затем, после небольшой паузы, проведёт вторые сборы там же — с 31 января по 12 февраля.



На первом этапе сборов «Зенит» сыграет четыре товарищеских матча — с «Ригой» (21 января), «Пахтакором» и «Шахтёром» из Солигорска (оба — 24 января), а также с екатеринбургским «Уралом» (27 января).

«Зенит» подтвердил, что у Дзюбы и Лунёва положительные тесты на коронавирус