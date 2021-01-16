Новичок «Локомотива» Пабло попрощался с болельщиками «Бордо»

Бразильский защитник Пабло, подписавший контракт с московским «Локомотивом», попрощался с болельщиками «Бордо».
В видео, выложенном на YouTube-канале жирондинцев, футболист благодарит болельщиков команды.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
Пабло является воспитанником бразильского клуба «Сеара». В 2012 году перешёл в «Гремио» и провёл там один год, затем отправился в «Аваи». В начале 2015 года защитник добавил в коллекцию своих команд ещё один бразильский клуб — «Понте-Прета». Летом того же года переехал в Европу, где присоединился к «Бордо».
В нынешнем сезоне Пабло в 13 матчах французской Лиги 1 забил 1 гол, 1 автогол и получил 5 жёлтых карточек.
Ранее Пабло прокомментировал подписание контракта с московским «Локомотивом».
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