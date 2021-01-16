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Пабло: буду отдавать всего себя, чтобы «Локо» вернулся на те места, которые заслуживает

Пабло: буду отдавать всего себя, чтобы «Локо» вернулся на те места, которые заслуживает
Футбол / РПЛ 0
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29-летний бразильский экс-защитник «Бордо» Пабло прокомментировал подписание контракта с московским «Локомотивом».

«Я рад присоединиться к «Локомотиву». Для меня это новый вызов в карьере. Я буду отдавать всего себя, чтобы клуб выполнил свои задачи и вернулся на те места, которые заслуживает. Болельщики могут быть уверены в этом. Хочу как можно скорее познакомиться с командой и начать тренировки. Впереди много работы!» — цитирует Пабло официальный сайт «железнодорожников».

Пабло является воспитанником бразильского клуба «Сеара». В 2012 году перешёл в «Гремио» и провёл там один год, затем отправился в «Аваи». В начале 2015 года защитник добавил в коллекцию своих команд ещё один бразильский клуб — «Понте-Прета». Летом того же года он переехал в Европу, где присоединился к «Бордо».

В нынешнем сезоне Пабло принял участие в 13 матчах французской Лиги 1, забил 1 гол, 1 автогол и получил 5 жёлтых карточек.

«Локомотив» объявил о подписании контракта с защитником «Бордо» Пабло
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